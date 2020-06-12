Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 425 bin insan hayatını kaybetti, 3 milyon 873 bini aşkın insan salgına yakalandı. Avrupa'da salgının kontrol altına alınmasının ardından başlayan normalleşme süreci kapsamında önlemler birer birer kaldırılırken, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından olası ikinci dalgaya ilişkin kritik açıklamalar geldi.

Reuters'ın haberine göre ECDC tarafından yapılan salgın riski değerlendirmesinde önümüzdeki haftalarda enfeksiyon oranlarında bir artış öngörülse de, çoğu Avrupa ülkesinde salgının zirve yaptığı dönemin geride bırakıldığı belirtildi.

"SALGIN DAHA BİTMEDİ"

ECDC direktörü Andrea Ammon değerlendirmeye ek olarak yaptığı açıklamada, "Salgın daha bitmedi. COVID-19 enfeksiyonlarında azalma eğilimi olsa da, hastalığın yayılmasını sınırlamak için hala çaba sarf edilmesi gerek. Fiziksel mesafeyle ilgili önerilere uymak, hijyene özen göstermek önem kazandı. Herkesin katkısı fark yaratır" dedi.

"İKİNCİ DALGA RİSKİ ORTA İLE YÜKSEK DERECEDE OLABİLİR"

ECDC'nin açıklamasına göre tecrit önlemlerinin tamamen kaldırılması ve test-takip sistemlerinin olmaması halinde COVID-19'da ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor. Bu durumda da daha sıkı kontrol önlemlerinin yeniden uygulanması gerekebilir.