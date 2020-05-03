Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Koronavirüse yakalandı iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart günü Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) tedavisine yönelik çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisine ve ekibinden birkaç kişiye Koronavirüs bulaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Prof. Dr. Ovalı, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı öne sürülen bir paylaşıma dair haberlere açıklık getirdi.

Ovalı, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bana ve ekibimden birkaç kişiye Covid virüsü bulaştığı ve tedavi altında olduğumuz haberleri doğru değildir. Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir."