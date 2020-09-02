Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar, KPSS'ye ayrı salonlarda girecek

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) ve diğer sınavlarda koronavirüs önlemlerini uygulamaya devam ettiklerini belirterek, "Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar" ifadelerini kullandı.

"DEZENFEKTAN VE MASKE DAĞITIMI YAPILACAK"

Aygün, sosyal medya hesabından, bu hafta sonu yapılacak KPSS sınavında koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliğinin yapıldığını ve dezenfekte edildiğini belirten Aygün, "Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir. Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir" dedi.

"AYRI SALONLARDA SINAVA ALINACAKLAR"

Koronavirüs testi pozitif olan adayların HES kodlarından belirleneceği ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Covid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacağını belirten Aygün, "Sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar" ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar Başkanlığımız tarafından SMS ile bilgilendirilecektir. Sınav görevlilerimizin Covid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecektir. Kovid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacaktır.

"ADAYLAR VE SINAV GÖREVLİLERİ DIŞINDA HİÇ KİMSE OKUL BAHÇELERİNE ALINMAYACAK"

Adayların sınav binalarına ulaşımı için sınav binalarının bulunduğu bölgelere belediyeler tarafından daha sık seferler düzenlenmesi sağlanacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacaktır.

Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir. Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için aday yakınlarının beklememeleri ve ayrılmaları önem arz etmektedir"