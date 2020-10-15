Koronavirüs'te ikinci dalga: Fransa'da sokağa çıkma yasağı uygulaması başlıyor

İkinci dalganın yaşandığı Fransa'da, koronavirüs salgınının hızını yavaşlatmak için Paris'in de aralarında olduğu dokuz büyük şehirde sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumartesi gününden geçerli olarak, 4 hafta boyunca saat 21.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.

Paris'in yanı sıra Toulouse, Montpellier ve Marsilya'nın da aralarında olduğu dokuz şehirde uygulanacak yasak, ülke nüfusunun üçte birini kapsıyor.

Macron yasağı duyurduğu konuşmada, "Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Virüsün yayılmasını frenlememiz gerekiyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, zamanın keyif yapacak zaman olmadığını söyleyerek, virüsün akşam saatlerinde verilen partilerde yayıldığını savundu.

Fransa'da bugün açıklanan veriler, günlük vaka sayısının 22 bini aştığını gösteriyor.

Macron, yasağın uygulandığı saatler arasında sokağa çıkanların bunun için iyi bir mazeret göstermeleri gerektiğini belirterek, bu yasağa uymayanlara 135 euro para cezası kesilebileceğini belirtti.

Avrupa genelinde koronavirüs vakalarındaki keskin artış nedeniyle önlemler sıkılaştırılıyor.

Çekya üç hafta sürecek bir sınırlama sürecine başladı. Buna göre, süre boyunca okullar, barlar ve kulüpler kapalı olacak.

Hollanda da kısmi sınırlama uygulayan ülkeler arasında. Ülkede, kamuya açık kapalı alanlarda maske zorunluluğu da getirildi.

Fransa hangi önlemleri uygulayacak?

9 saatlik sokağa çıkma yasağı, Paris, Marsilya, Lyon, Lille, Saint-Etienne, Rouen, Toulouse, Grenoble ve Montpellier'de uygulanacak.

22 milyon insanın hayatını etkileyecek olan yasak, altı haftaya kadar uzatılabilecek.

Yasağa uymayanlara 135 euro para cezası kesilecek.

Yine açıklanan sınırlamalar arasında, bir evde 6 kişiden fazla toplanmaması da yer alıyor.

Okullar ise açık kalacak, bölgeler arasında seyahat edilebilecek.

'Uzun ve berbat bir kışın başlangıcı gibi...'

Ulusa sesleniş konuşmasında önlemleri açıklayan Macron, "Her birinize ihtiyacım var, birbirimize ihtiyacımız var. Bunu birlikte atlatacağız" dedi.

BBC'nin Paris muhabiri Hugh Schofield, ülkedeki havayı, "İnsanlar yasağa uyacaklar, başka çareleri var mı? Ama bu uzun ve berbat bir kışın başlangıcıymış gibi bir his veriyor" diye anlatıyor.

Fransa'da Ağustos ayından bu yana vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Son üç gündür ulusal vaka sayısı 20 binin üzerine çıkmış durumda.

Hükümet son önlemlerle, vaka sayısını 3 bin civarına çekmeyi amaçlıyor.

Fransa'da ölü sayısı 33 bini aşmış durumda.