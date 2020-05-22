Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı

Koronavirüs salgını, gelir ve servet eşitsizliğini daha da artırıyor. ABD'de milyarder iş insanları bu dönem boyunca servetlerini ortalama yüzde 19 oranında artırırken, ülkede 39 milyon kişi işini kaybederek işsizlik fonuna başvurdu. Ülkede salgın nedeniyle en çok kar eden kişi, dünyanın en zengin kişisi olan Amazon'un kurucusu ve CEO''su Jeff Bezos oldu.

TOPLAM NET GELİRLERİ 434 MİLYAR DOLAR ARTTI

ABD Mevzuat Çalışmaları Enstitüsü'nün tarafından yayınlanan rapora göre, birçok Amerikalı salgın nedeniyle mali zorluklarla karşılaşırken, ABD milyarderlerin gelirlerinde pandeminin ilk iki ayında net değerinde bir artış gördü. Business Insider'in haberine göre, ABD milyarderlerinin toplam net geliri 19 Mart'tan bu yana 434 milyar dolarlık bir artış elde etti.

İLK 5 MİLYARDERİN SERVETİ 75,5 MİLYAR DOLAR ARTTI

Forbes'a göre, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, Facebook kurucu ortağı Mark Zuckerberg, yatırımcı Warren Buffett ve Oracle kurucusu Larry Ellison dahil olmak üzere ABD'de 623 milyarder yaşıyor. Rapor, sadece bu ilk beş milyarderin servetlerinin toplamda 75,5 milyar dolar ve yüzde 19 oranında arttığını gösterdi.

Yaklaşık 600 ABD milyarderinin servetleri, son iki ay içinde 2.948 trilyon dolardan 3.382 trilyon dolara yükseldi.