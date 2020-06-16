Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten ölümlerin sayısı 450 bine yaklaşırken, bilim insanları beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilecek bir nörolojik hastalık dalgası konusunda uyarı yaptı.

"BEYİN HÜCRELERİNDE 3 GÜN İÇİNDE 10 KATINA ÇIKIYOR"

ABD'de yer alan John Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün akciğer ve damar çeperlerinin yanı sıra beyin hücrelerini de enfekte edebileceğini keşfetti. Laboratuvar ortamında ürettikleri mini beyinler üzerinde çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, koronavirüs miktarının beyin hücrelerinde 3 gün içinde 10 katına çıktığını aktardı.

The Financial Times'a konuşan Profesör Dr. Thomas Hartung, "Virüsün en değerli organımıza doğrudan zarar verdiğini bilmek hayati bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

VİRÜSLE BAĞLANTILI NÖROLOJİK KOMPLİKASYON TESPİT EDİLDİ

Bununla birlikte, pandeminin ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde nisan ayında yapılan bir çalışmada 214, koronavirüs hastasında virüsle bağlantılı nörolojik komplikasyon tespit edildi. İspanya'da ise iki hastanede tedavi olan Kovid-19 hastalarının yarısında sinirsel hastalıklar geliştiği aktarıldı.

CİDDİ RAHATSIZLIKLARA NEDEN OLABİLİR

Araştırmacılar, koronavirüsün solunum hastalıklarının yanı sıra psikoz, mani, depresyon ve yorgunluk gibi zihinsel sorunlara neden olduğunu belirtti. Bununla birlikte, koronavirüs hastalarında katatoni (fiziksel ve zihinsel kapanma) ve Guillain-Barre sendromu gibi son derece ciddi rahatsızlıkların görüldüğü bildirdi.

KALICI YORGUNLUK VE DEPRESYON SALGINLARI GÖRÜLECEK

İngiltere'deki bilim insanları ise en hafif ihtimalle koronavirüsün kalıcı kronik yorgunluk ve depresyon salgınlarına neden olacağını düşünüyor. İngiltere'de Kovid-19'un neden olduğu nörolojik komplikasyonları takip etmek için "CoroNerve" adlı bir Ulusal Gözetim Programı oluşturuldu. Programda, İngiliz Nörologlar Birliği ile Kraliyet Psikiyatrist Koleji'nden araştırmacılar yer alıyor.

439 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 439 bin 897 kişi hayatını kaybetti. 8 milyonu aşkın insan ise ölümcül salgına yakalandı.