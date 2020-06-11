Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü

Uşak'ta koronavirüs tedavisi gören 53 yaşındaki adam tedavi gördüğü odada hemşirelere saldırdıktan sonra 3. katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

11.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:15

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Yunus Şentürk (53), kaldığı odada hemşirelere saldırdı. Daha sonra odadan aşağıya düşen Şentürk hayatını kaybetti.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme neticesi düşen adamın hayatını kaybettiği olayda polis ekiplerinin hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alması dikkatlerden kaçmadı. Savcının incelemesinin ardından adamın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖLÜMLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Şahsın, intihar mı ettiği, düşerek mi öldüğü yapılan incelemenin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan şahsın virüs testinin pozitif olması sebebiyle olay yerine gelen ekipler özel kıyafetler ile müdahale etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.