Yere atılan parayı koronavirüse rağmen ağzıyla alan köçek pes dedirtti

Karabük'te bir düğünde oynayan köçek, koronavirüse rağmen yere atılan parayı ağzıyla alırken, o anları canlı yayın yaparak sosyal medyasında paylaştı.

PARAYI 1 DAKİKA BOYUNCA AĞZINDA TUTTU

Karabük'te düğün salonları yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren kontrollü şekilde hizmet vermeye başlamıştı. Safranbolu ilçesinde davul zurna ekibiyle köçeklik yapan bir kişinin düğünde yaptığı hareket şaşırttı. Gelin alma sırasındaki eğlencede köçek yere atılan parayı koronavirüse rağmen yatarak ağzıyla aldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca parayı ağzında tutan köçeğin oyununa devam etmesi görenleri pes dedirtti.