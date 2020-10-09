Köpekten kaçarken arabanın çarptığı Yusuf, feci şekilde can verdi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, yol kenarında yürüdüğü sırada havlayan köpekten korkup kaçan 13 yaşındaki Yusuf Cihan, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KÖPEK HAVLAYINCA KORKUP YOLA ÇIKTI

Kaza, öğleden sonra Kaynarca ilçesi Küçükkaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Sarıköy Mahallesi'ndeki evine gitmek için yol kenarında yürüyen Yusuf Cihan, kendisine doğru koşarak havlayan köpekten korkup yola çıktı. Bu sırada Yusuf'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 AAS 910 plakalı otomobil çarptı.

Yusuf Cihan

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yusuf, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve otomobilindeki bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.