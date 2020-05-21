Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı

Sultangazi'de 18 yaşlarındaki bir genç sokakta yürürken bir anda köpeklerin saldırısına uğradı.

21.05.2020 09:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:18

Sultangazi'de 18 yaşlarındaki bir genç sokakta yürürken bir anda köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün 10.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. 18 yaşlarındaki bir genç sokakta yürürken köşeyi döndüğü anda karşısına çıkan 3 köpeğin saldırısına uğradı.

TAŞ ATARAK KARŞILIK VERDİ

Olayın şokuyla köpeklerden kaçmaya çalışan genç yere düşme tehlikesi geçirdi ve telefonunu yere düşürdü. Genç, köpekler biraz uzaklaştıktan sonra eline aldığı iki taşı köpeklere atarak karşılık verdi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE BİR KADINA SALDIRMIŞLAR

Aynı bölgede 2 gün önce de köpeklerin bir kadına saldırdığı ve komşularının kadını kurtardığı öğrenildi.