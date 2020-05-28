Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı

Konya'da hastanede acil tıp teknisyenini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta görevli olduğu hastanede şüpheli T.A'nın saldırısına uğrayan acil tıp teknisyeni A.B'nin doktor raporunda, sol nazal (burun) kemikte iki farklı seviyeden çökme kırığı tespit edildi.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

"Sağlık çalışanının görevini yapmasına engel olma ve kemik kırığı olacak şekilde kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan şüpheli T.A, sevk edildiği Konya 1.Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.