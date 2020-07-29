Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kurbanlık küçükbaş hayvanların yüklü olduğu kamyon şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi ağır yaralanırken, çok sayıda hayvan da telef oldu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Söğütözü Mahallesi Dırağan mevkiinde meydana geldi. Tepekent Mahallesi'nden Denizli'ye giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 P 1878 plakalı küçükbaş kurbanlık yüklü kamyon, iddiaya göre freninin tutmaması sonucu şarampole devrildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazada sürücü ile birlikte yanındaki Şevket Aksoy ve Habip Eyitürk, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları kamyon içerisinde kurtarılarak ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

BAZI HAYVANLAR YOL ORTASINDA KESİLDİ

Çok sayıda küçükbaş hayvan kazada telef olurken, bazı yaralı hayvanlar olay yerinde vatandaşlar tarafından kesildi.

İşte olay yerinde çekilen korkunç görüntüler;