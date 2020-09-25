Vicdansız koca, av tüfeğiyle yaraladığı eşini 170 kilometre gezdirdi

Karaman'da oturan Özgür Ö, oğlu Gökhan Ö. (22) ile birlikte yanına gittiği Konya'daki eşi Şerife Ç'yi av tüfeğiyle bacağından vurdu. Özgür Ö, yaraladığı eşini kanlar içinde yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Karaman'a tekrar getirdi. Şerife Ç. burada yardım çığlıkları sayesinde polis tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğul da gözaltına alındı.

AV TÜFEĞİYLE EŞİNİ YARALADI

Özgür Ö. oğlu Gökhan Ö. ile birlikte otomobiliyle Konya'nın Kadınhanı ilçesinde oturan boşandığı eşi Şerife Ç'nin yanına gitti. Burada çıkan tartışmada Özgür Ö. tüfeğiyle ateş ederek Şerife Ç'yi bacağından yaraladı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi oğlu Gökhan Ö. yaptı.

O HALDE 170 KM YOL GÖTÜRDÜLER

Özgür Ö. daha sonra kanlar içinde Şerife Ç'yi aracına alıp yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Karaman'a geri döndü. Şerife Ç. saat 01.30 sıralarında Karaman Valiliği önünden geçerken orada bekleyen polisleri görünce çığlık attı. Kadının çığlık sesini duyan polis de aracı takip edip kısa sürede durdurdu. Kanlar içindeki Şerife Ç. kurtarılıp ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde bulunan Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.

"NEDEN" SORUSUNA KÜFÜRLÜ CEVAP

Otomobilde yapılan aramada ise bir adet av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrollünden geçirilen Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö. Konya'nın Kadınhanı ilçesinden gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Özgür Ö. gazetecilerin "Eşinizi neden vurdunuz?" sorusuna ise küfür ederek cevap verdi. Soruşturma sürüyor.