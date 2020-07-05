İYİ Parti'nin 2. Olağan Kongresi'nde partililer sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

İYİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı'nın 2. Olağan Kongresine katılan partililerin "sosyal mesafe" kuralını hiçe sayması dikkat çekti.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILDI, MASKELİ ŞEKİLDE İÇERİ ALINDILAR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi. Bu kapsamda İYİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığının 2. Olağan Kongresi bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Kongreye gelen partililerin giriş kapısında ateşi ölçüldü, maskeli bir şekilde içeri alınması sağlandı.

SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Ancak, kongrede vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak birbirlerine çok yakın bir şekilde oturdukları görüldü. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlarda maskelerini çene altına takarken bazıları da bazılarının da takmadığı gözlemlendi. Kongrede mevcut merkez ilçe başkanı Yavuz Kuzucu, yeniden başkanlığa seçildi.