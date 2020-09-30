Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı

ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programını 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Esra K. koronavirüse yakalanınca karantinaya alındı.

İstanbul'dan döndüğü memleketi Aydın Nazilli'ye gelişinde polis merkezine götürülen ve ifadesi alınan Esra K.'ye, yerleştirildiği sığınmaevinde Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Esra K., hastanede tedaviye alındı. Esra K. ile temas eden sığınmaevindeki 2 personelin ise evde karantinaya alındığı öğrenildi. Esra K.'nin kızı ise devlet korumasına alındı.

ESRA EROL'UN EKİBİ PANİK OLDU

Öte yandan Esra K.'da koronavirüs çıkması sonrası Esra Erol'un programında çalışan ekipte panik başladığı öğrenildi. Program ekibi ve Esra Erol'un son durumu henüz bilinmiyor.