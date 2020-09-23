Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın yankıları sürerken programa konuk olan ikilinin anlattıkları karşısında neye uğradığını şaşıran Esra Erol, "Vallahi bu kez başımıza taş yağacak" diyerek tepki gösterdi.

Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı. Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken kızının babasının birlikte kaçtığı komşuları olduğunu itiraf etti. Ferdi'nin "Abim, babam gibi" diyerek sürekli evlerinde konuk ettiği komşuları Cengiz ise dün yayına çıkarak neler yaşandığını anlattı.

İşte kendisinden 28 yaş küçük komşusunun eşiyle kaçan Cengiz'in anlattıkları;

"Esra ile 2 yıla yakın ilişkimiz var. Sürekli Ferdi Karakuş'un evinin içindeydim. Ferdi beni sürekli beni evine çağırıyordu. Ferdi bana abi derdi. Bizim ilişkimizi kimse bilmiyordu. Evlerine girmek için bahane aramama gerek yoktu. Ferdi bir şekilde beni hep çağırıyordu. Esra bir kere bile çağırmadı. Allah bana bu sevgiyi vermişse, bu aşk ateşini düşünmüşse kimse engelleyemez. Allah bir de diyor ki emanete yan gözle bakmayın. Evet doğru öyle diyor. Allah-u tala bir de diyor ki ya kulum ben size aşk ateşi verdiğim zaman onu kullanın diyor. Bana bu nerden geldi.

"TAŞINACAKTIM, BANA YALVARDI"

Bana o teklif etti. 'Senden hoşlanıyorum' dedi. Ben yapma etme kızım aramızda çok yaş farkı var dedim. Hiç bir şey diyemedim, şaşırdım kaldım. Allah canımı alsın ki yaş farkı var aramızda yapma etme beni sevme dedim. Ben taşınacaktım ama bana yalvardı. Yemin ediyorum gittiğimiz gün dahi 'Beni bırakıp gidersen yeminle canıma kıyarım' dedi."

"GÖZ DİKMEDİM, SADECE SEVDİM"

Cengiz, Esra ile olan ilişkisini şiddetle savununca Esra Erol da dayanamadı ve "Bir komşu evine girip çıktığı kişinin eşine farklı gözle bakar mı? Yaptığınızı doğru buluyor musunuz" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Cengiz, "Haklısınız. Ama geydiyse ne yapalım. Ben göz dikmedim. Sadece sevdim. Karşılıklı sevdik. Sevdim ne yapayım ben ya..." karşılığını verdi.

"VALLAHİ BU KEZ BAŞIMIZA TAŞ YAĞACAK"

Cengiz'in her itirafı stüdyoda küçük bir infial yarattı. Kendisini savunmak adına tüm çevresindeki kişilerin ilişkilerini bildiğini belirten Cengiz, "Ailece oturduğumuz mahallede her yerde, herkes bunu biliyordu. Herkes de bunu normal karşılıyordu. Birlikte çay içip yemek yediğimiz insanlar 'boşanın evlenin' diyordu" şeklinde konuştu. Yasak ilişkinin 2 yıl boyunca herkes tarafından bilinip onaylandığını öğrenen Esra Erol ise "Vallahi bu kez başımıza taş yağacak" dedi.