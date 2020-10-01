Komşusunun karısından çocuk yapan Cengiz Koraltan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Öte yandan karıştığı skandal olaya rağmen canlı yayındaki rahat tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Koraltan, önceki gün bir grubun saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılıp bayılan Cengiz Koraltan, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Koraltan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan Esra Karakuş'un koronavirüse yakalanmasının ardından Esra Erol'un programında çalışan ekipte panik başladığı öğrenildi. Program ekibi ve Esra Erol'un son durumu henüz bilinmiyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen ve kadın sığınma evine yerleştirilen Esra Karakuş'un koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

Esra Erol'un programındaki skandal Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. 4 aylık bebeğin, resmi babasından değil, komşudan olduğu ortaya çıkmıştı. DNA sonuçlarından sonra eşini aldatan annenin, "Allah'ıma çok şükür, biliyordum zaten" sözleri tepki çekmişti.