Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde büfecilik yapan bir kişi, komşusu olduğu şüpheli tarafından bıçaklandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde meydana gelen olayda Ö.K. isimli şüpheli, büfe işletmeciliği yapan K.P.'nın dükkanına geldi. Ö.K. ile K.P. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşu oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan kavga esnasında Ö.K. yanında bulunduğu bıçak ile K.P.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaralanarak kanlar içerisinde kalan büfeci K.P.'nın yardımına çevredeki esnaflar koştu. Yaralı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise olayın yaşandığı dükkan içerisinde inceleme yaparak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI KAVGA ANINI ANLATTI

Kavga anını anlatan Hatice Turgut isimli vatandaş, "2 kişi dükkandan çıktı birini diğerine vururken gördük. Sonrasında ise büfeci ağabey kanlar içerisinde yere yığıldı zaten, bizde yardımcı olmak istedik ve o esnada öbür kişi de kaçtı. Dükkanın içerisinde kavga etmişler" dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Öte yandan, meydana gelen kavga ve bıçaklanma anı ise iş yeri içerisinde bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yaşanan kavgı anı ve bıçakla saldırı anı yer aldı.