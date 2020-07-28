Bulgaristan'da Meriç Nehri'nden su içen ineklerin telef olduğu iddiası üzerine Türkiye harekete geçti
Bulgaristan'ın Dimitgovrad şehrinde bulunan bir çiftlikte Meriç Nehri'nden su içen 29 inek telef oldu. Türkiye sınırına yakın olan bölgede yaşanan olay sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince nehrin farklı noktalarından tedbir amaçlı su numuneleri alındı.
Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgesi olan Dimitrovgrad şehrinde bulunan bir çiftlikle Meriç Nehri'nden su içen ineklerin telef olduğu iddiası üzerine, Türkiye tarafında hareket geçildi. Edirne Valiliği koordinasyonunda, DSİ, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, nehrin farklı noktalarından su numuneleri alındı.
29 İNEK TELEF OLDU
İddiaya göre, Bulgaristan'da Meriç Nehri'nin suyundan içen 29 inek telef oldu. Türkiye sınırına yakın bölgesi olan Dimitrovgrad şehrinde bulunan bir çiftlikle bulunan inekler, çiftlik sahibi kadının iddiasına göre, son kez Meriç Nehri'nden su içti ve ardından telef oldu.
TEDBİR AMAÇLI SU NUMUNELERİ ALINDI
Komşu ülkedeki iddialar ve sosyal medya paylaşımlarının ardından Edirne Valiliği koordinasyonunda DSİ, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri'nin farklı noktalarından tedbir amaçlı su numuneleri aldı. İncelemelerin kısa süre sonra basın ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.