Kadına şiddet son bulmuyor! Genç kadın, ölümden balkondan atlayarak kurtuldu
24.10.2020 22:29 | Güncelleme: 24.10.2020 23:44
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın balkondan atladı.
Yenişehir Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana gelen olayda Tuğba D. (35) alkollü eşi Emrah D. (38) ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah D, eşini bıçakla yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın balkona kaçtı.
BALKONDAN ATLAYIP, KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ
Eşinin kendisini bıçaklamaya devam etmesi üzerine Tuğba D, birinci kattaki balkondan atlayarak yardım istedi.