Şizofreni hastası genç, camiye girip ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, şizofreni hastası M.C. Tevfik Hoca Camii'ne girerek imamın odasında, tavan kaplamasından eşyalara kadar her şeyi kırdı. Sabah namazını kılmak için gelen bekçiler, M.C'yi alarak polis merkezine götürürken, işlemlerin ardından ailesine teslim etti. Şahsın ortalığı dağıttığı anlar kamera ile kaydedildi.

TÜM EŞYALARI KIRDI

Olay, sabah saatlerine doğru Gölcük Tevfik Hoca Camii'nde meydana geldi. Şizofreni hastası M.C. camiye girerek eşyalara zarar verdi. İmamın odasının kapısını kırarak içeri giren M.C. odanın tavan kaplamalarından eşyalara kadar tüm eşyaları kırdı. Sabah namazı kılmak için camiye gelen bekçiler, sesleri duydu.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

İmamın odasına yönelen bekçiler, M.C'yi alarak polis merkezine götürdü. M.C. işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. M.C.'nin camide eşyalara zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.