KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimi Yunanistan medyası tarafından da yakından takip edildi. Ancak adadan gelen sonuçlar, Yunanistan'ı pek de memnun etmedi.

"ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ OLDU"

Türkiye ile girdiği tartışmalarla ön plana çıkan Mustafa Akıncı'nın seçimi kaybetmesi ülke medyasında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevindirdiği ve istediğinin olduğu yazıldı.

Ersin Tatar'ı "Erdoğan'ın seçilmiş lideri" olarak nitelendiren Yunanistan medyası, Musfata Akıncı'nın seçimleri kaybetmesiyle adanın birçok şansı kaybettiğini yazdı.

MUSTAFA AKINCI'YA AÇIK DESTEK VERİYORLARDI

Seçimlerden önce de Ersin Tatar aleyhinde haberlere imza atan Yunan medyası, Mustafa Akıncı'nın seçilmesinin daha iyi olacağını savunuyordu.