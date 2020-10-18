KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi UBP'nin adayı Ersin Tatar göğüsledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlandı ve oy sayımına başlandı.

SEÇİM KIRAN KIRANA GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı yarışında YSK'nın gayrı resmi sonuçlarına göre ipi UBP'nin adayı Ersin Tatar göğüsledi. 738 sandığın tümü açıldı, oyların yüzde 51.74'ünü Tatar, 48.26'sını Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı; Tatar 67 bin 385, Akıncı 62 bin 858.

İKİ ADAY YARIŞTI

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı. 11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

SEÇİME KATILIM YÜZDE 61 OLDU

YSK'den yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti. Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.