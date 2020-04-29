Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, koronavirüs salgını süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, ülke genelinde koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını duyururken; halka aynı duyarlılıkla mücadeleye devam etme çağrısı yaptı.

''REHAVETE KAPILMAMALIYIZ''

Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeye atıf yapan Başbakan Ersin Tatar, "Salgının ülkemizde görüldüğü 9 Mart 2020 tarihinden itibaren yapmış oldukları matematik modellemelerle salgını izleyen bilim insanlarımızdan almış olduğum bilgi doğrultusunda dün itibarıyla ülkemizde R0 değerinin birin altına düştüğü ve salgının kontrol altına alındığı yönündedir. Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.