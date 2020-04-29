Kızılay'dan çok acil kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs salgını ve Ramazan dolayısıyla düşen kan stoklarıyla ilgili "Çok acil duyuru" başlıklı bir kan bağışı çağrısı yaptı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından 'Çok acil duyuru' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Yurt genelinde kan stoklarımız kritik seviyenin altına düştü. Covid-19 salgını ve Ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var" diyerek, kan bağışı noktalarını paylaştı.

Kınık, kan bağışı noktalarına Kızılay'ın internet sitesinden ulaşılabileceğini de aktardı.