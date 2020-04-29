Kızılay'dan çok acil kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yurt genelinde kan stoğunun kritik seviyenin altına düştüğünü duyurarak, kan bağışı çağrısında bulundu.
29.04.2020 23:53 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:27
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs salgını ve Ramazan dolayısıyla düşen kan stoklarıyla ilgili "Çok acil duyuru" başlıklı bir kan bağışı çağrısı yaptı.
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından 'Çok acil duyuru' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Yurt genelinde kan stoklarımız kritik seviyenin altına düştü. Covid-19 salgını ve Ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var" diyerek, kan bağışı noktalarını paylaştı.
Kınık, kan bağışı noktalarına Kızılay'ın internet sitesinden ulaşılabileceğini de aktardı.