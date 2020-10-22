Kızı Şeyma'yı öldüren babaya, ağırlaştırılmış müebbet

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Yıldız, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ve sanık yakınları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen baba Harun Yıldız, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Daha önce mahkemeden görüntülerin incelenmesini talep etmiştim ancak bu kabul görmedi. Kızım, o görüntülerde baygın olarak görülüyordu, birileri kızıma bu kötülüğü yaptı. Onların bulunup cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

MAHKEME BAŞKANI BABANIN SAVUNMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Hasan Şatır da "Görüntülerin gerçek olduğunu, çocuğun iradesi dışında görüntülerinin paylaşıldığını farz edelim. Bu durumda ne değişecek, bundan yola çıkarak ölen çocuğu kusurlu mu kabul edelim?" ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Yıldız, kızının görüntülerini paylaşanların bulunması talebini yineledi.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Şatır, heyetin kararını açıkladı. Buna göre sanık Harun Yıldız, "üstsoy veya altsoydan birini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında takdir indirimi yapılmayan Yıldız'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.