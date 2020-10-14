Kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada kan döküldü

Sivas'ta, saat 16.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, daha önce aralarında tartışma yaşanan Yağmur T. ile lise öğrencisi Nehir Z, cadde üzerinde karşılaştı.

GENÇ KIZIN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Aralarında sözlü tartışma çıkan 2 öğrenci, daha sonra kavga etmeye başladı. Nehir Z, yanında bulunan bıçakla Yağmur T'yi sol bacağından bıçakladı. Bacağından yaralanan Yağmur T, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nehir Z. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.