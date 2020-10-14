Kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada kan döküldü
14.10.2020 19:13 | Güncelleme: 14.10.2020 21:23
Sivas'ta 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, tartıştığı15 yaşındaki lise öğrencisi tarafından bacağından bıçaklandı.
Sivas'ta, saat 16.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, daha önce aralarında tartışma yaşanan Yağmur T. ile lise öğrencisi Nehir Z, cadde üzerinde karşılaştı.
GENÇ KIZIN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Aralarında sözlü tartışma çıkan 2 öğrenci, daha sonra kavga etmeye başladı. Nehir Z, yanında bulunan bıçakla Yağmur T'yi sol bacağından bıçakladı. Bacağından yaralanan Yağmur T, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nehir Z. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.