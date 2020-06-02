Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milyonlarca kişi geçici olarak işsiz kaldı. Başta Avrupa ve Amerika'da işsizlik oranlarında büyük artış yaşanırken, kirada yaşayan insanlar ev sahiplerinin ahlaksız tekliflerine maruz kalıyor. Bir kadın sırf kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle cinsen ilişkiye girdiğini açıkladı.

KOVİD-19 SÜRECİNDE CİNSEL TACİZ ŞİKAYETLERİ YÜZDE 13 ARTTI

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamaların uygulamaya konduğu mart ortalarından bu yana milyonlarca işsizlik başvurusu yapıldı. ABD'lilerin yaklaşık üçte birinin nisan ayının ilk 5 gününde ev kirasını ödeyemediği bildirildi.

Ulusal Adil Konut İttifakı (NFHA) tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, ABD'de koronavirüs krizi süresinde kiracılara yönelik cinsel taciz şikayetlerinde yüzde 13'lük bir artış görüldü. NFHA, internet sitesinde ev sahiplerinin cinsel tacizine maruz kalan kiracıların paylaşımına açık bir podcast projesi başlatıldı.

"ONUNLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMESEYDİM EVDEN ÇIKARACAKTI"

NFHA'e konuşan taciz mağduru bir kadın, ev sahibinin kendisini evinden çıkarmamak için onunla cinsel birliktelik yaşamasını istediğini anlattı. Kadın, "Eğer onunla cinsel ilişkiye girmemiş olsaydım, beni kapının önüne koyacaktı. Yalnız bir anne olarak başka şansım yoktu. Evimi kaybetmek istemedim" şeklinde konuştu.

İNTERNET SİTELERİNDE REKLAMLAR BAŞLADI

Artan konut kiraları, "Cinsel ilişki karşılığı kira" taleplerinin de son yıllarda artmasına neden oldu. Yardım kuruluşları, çevrim içi sitelerde cinsel ilişki karşılığı ücretsiz konaklamaya yönelik reklamların yer aldığını bildiriyor.

5 YILDA 250 BİN KADIN!

2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere'de 5 yılda 250 bin kadın ev sahiplerinin kira yerine cinsel ilişki talebiyle karşı karşıya kaldı. NFHA'dan Morgan Williams, kiracıların küresel bir salgın durumunda evsiz kalmamak için zor kararlar vermek zorunda kaldığını belirtiyor. Williams, çoğu kadının evini kaybetme korkusu ya da yoksulluk gibi nedenlerden ev sahiplerini yetkililere bildirmediğini söylüyor.