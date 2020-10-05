Ekim ayında kiralara en fazla yüzde 11,47 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
05.10.2020 10:16 | Güncelleme: 05.10.2020 10:23
TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 11,47 oldu. Böylece ekimde kiralara en fazla %11,47 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
KİRA ARTIŞ ORANI %11,47 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde TÜFE yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı. Eylül ayında12 aylık TÜFE ise %11,47 oldu. Buna göre, ekim ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %11,47 oldu.
HESAPLAMA ÖRNEĞİ
- Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
- Zam oranı: %11,47
- Zam bedeli: 114 lira
- Zamlı kira bedeli: 1.114 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI
- Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.226lira
- Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.337 lira
- Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.449lira
- Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.560 lira
- Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.672 lira
- Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.783 lira
- Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.894 lira
- Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.006 lira
- Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.117 lira
- Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.229 lira