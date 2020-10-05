Ekim ayında kiralara en fazla yüzde 11,47 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 11,47 oldu. Böylece ekimde kiralara en fazla %11,47 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.