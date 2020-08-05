Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki korkunç patlamada kilisede ayin yapan papazın korkuya kapılarak kaçtığı anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.
05.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:04
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği korkunç patlamadan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
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PAPAZIN KAÇIŞI KAMERADA
Tüm dünyayı yasa boğan patlamada kilisede ayin yapan bir papazın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir süre ne olup bittiğini anlamaya çalışan papazın patlama sırasında dehşete kapıldığı ve koşarak kaçtığı görülüyor.
100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi. Lübnan Kızılhaçı'nın açıklamasına göre patlama sonucu 100'ü aşkın kişi hayatını kaybederken 4 bine yakın kişi ise yaralandı. Olayın ardından ülke genelinde yas ilan edildi.