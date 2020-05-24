Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderleri ve eski cumhurbaşkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bayramını kutladı.

ESKİ CUMHURBAŞKANLARI VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİ ARADI

Kılıçdaroğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefonla görüştü.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ ES GEÇTİ

Eski cumhurbaşkanları ve siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi es geçmesi dikkatlerden kaçmadı.