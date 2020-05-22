Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de cami minarelerinin sistemine sızarak şarkı dinletilmesi olayına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

"EZAN VE İSTİKLAL MARŞI DIŞINDA BAŞKA SESİ KABUL ETMİYORUZ"

Bunun asla kabul edilebilir bir olay olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;