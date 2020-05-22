Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de üst üste iki akşam bazı camilerin minarelerinden şarkı dinletilmesine tepki göstererek "Asla kabul etmiyoruz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de cami minarelerinin sistemine sızarak şarkı dinletilmesi olayına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.
"EZAN VE İSTİKLAL MARŞI DIŞINDA BAŞKA SESİ KABUL ETMİYORUZ"
Bunun asla kabul edilebilir bir olay olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;
NE OLMUŞTU?
İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden önceki gün müzik yayını yapılmış, Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Olayla ilgili eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Banu Ö. gözaltına alınmıştı.
Öte yandan dün akşam da birkaç camiden aynı şekilde korsan yayın yapıldı.