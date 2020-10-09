Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye erken seçim çağrısı: Ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT'de İnan Demirel, Akif Beki ve Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çağrı yaparak, "Aç olan binlerce çocuk, çöp konteynerlerinden geçinen binlerce insan var. Ülke yönetilmiyor. Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim yarın sabah de ki 'Yeter artık'... Türkiye'yi seçime götür. Sorumluluk sahibi insanlar bu ülkeyi yönetirler" dedi.

"BELKİ HÜKÜMET BİR ERKEN SEÇİM YAPABİLİR"

Kılıçdaroğlu, erken seçime dair yaptığı açıklamada "Belki hükümet bir erken seçim bile yapabilir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fezlekeler gelir, görmeden bir şey söyleyemeyiz. Arkadaşlarımız bakarlar, doğru mudur, yanlış mıdır, bakılır, ona göre karar verilir. Dokunulmazlıklar kaldırıldıktan sonra Milletvekili sayısı düşerse bir ara seçim olur mu, kaçınılmaz olursa olur. Belki hükümet bir erken seçim bile yapabilir. Zaten biz seçime hazırız. Diyelim ki zorladık. MHP ve AKP de gitmiyoruz dediler. Kim karar alacak? Parlamentodan bu karar çıkmadan nasıl yapacağız? Gerçekleri görmeden, söylemle sonuç elde edilirse, söylemde bulunalım."

"ERKEN SEÇİME HAZIRIZ"

"Yarın seçime gidilecekmiş gibi bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Seçimde açıklayacağımız projeleri bile hazırladık. Çünkü her an olabilir. Bunlar taşıyamayacaklarını görüyorlar, biliyorlar. Bu piyasa, bu yönetim tarzı milyonları açlığa mahkum edecek."

"MUHİTTİN BÖCEK'İN DURUMU KRİTİK"

Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Hocalardan düzenli olarak bilgi alıyorum. Makineye bağlı, akciğerde sorun var. Umarız iyileşir. Durumunun kritik olduğu ifade ediliyor, doktorlar her türlü çabayı gösteriyorlar. Özel hastanedeydi, üniversite hastanesine geçti."