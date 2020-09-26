Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti

Niğde'nin Bor ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen olayda, kepçesiyle çalışan Ramazan Akbey'in bulunduğu bölgeye kırmızı bir otomobille gelen kişi ve kişiler, henüz bilinmeyen bir sebeple pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kepçe operatörünün hayatını kaybettiğini belirledi.

MAKTÜLÜN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayı duyan Akbey'in yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.