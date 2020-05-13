Denizli'nin ünlü tatlıcısındaki fare, sosyal medyada tepki çekti

Denizli'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen, Denizlili vatandaşların da sıklıkla irmik helvasının tadına baktığını tatlıcıda görülen fare bir vatandaş tarafından kaydedildi. İrmik helvasının yanında verilen suların dağıtıldığı kutunun içinde görüntülenen farenin videosunu birçok kişi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"İŞ YERİNİN DIŞINDA ANLIK GELİŞMİŞTİR"

Gelen tepkiler üzerine firmanın yetkilisi Yunus Helvacı açıklama yapmak zorunda kaldı. Kamera karşısına geçen Helvacı, "Birkaç gündür, sosyal medya ve WhatsApp gruplarında paylaşılan üzüldüğünüz, bizim de üzüldüğümüz olayla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Hacı Şerif Çınar Şubesinde kontrolümüz dışında gerçekleşen olay, tamamen iş yerinin dışında, anlık gelişmiştir. Biz önlemlerimizi daha da arttırarak işlerimize devam ediyoruz. 82 yıldır izin verdiğiniz güvenle bugünlere geldik. Bundan sonra aynı özeni göstererek işlerimize devam ediyoruz" dedi.