Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Ülkede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artarken Sivas'tan acı bir haber geldi. Vücuduna yapışan keneyi çıkartan 2 çocuk babası Bilal Selvi (31) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KENEYİ KENDİ ÇIKARDI

Merkeze bağlı Kızılca köyünde hayvancılıkla uğraşan, evli ve 2 çocuk babası Bilal Selvi, vücuduna yapışan keneyi çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavi altında tutulan Selvi, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Hastanedeki tedavisi sırasında sosyal medya hesabından, "Allah'ım sen kimseye dert verip derman aratma" yazdığı öğrenilen Selvi'nin cenazesi, köyünde toprağa verilecek.