Keçisini kurtarmak için bataklığa saplandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi civarında pazar günü meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, keçilerini otlatan Oruç Vural,keçilerden birisinin su içmeye yöneldiği sırada çamura saplandığını gördü. Keçisini kurtarmak için bataklığa giren Vural da beline kadar bataklığa gömüldü.

Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirirken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bataklığın olduğu bölgeye geldi. Ekipler yaptıkları çalışma ile keçiyi ve Oruç Vural'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Oruç Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.