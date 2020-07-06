Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrasında duygusal anlar yaşadı.

3-1 kazandıkları karşılaşmayı tribünden takip eden Gözbaşı, bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

"TÜRKİYE MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRMEMİZİ BEKLİYOR"

Zorlu maçın ardından açıklamalarda da bulunan Kayserispor Başkanı, " İnananların, pes etmeyenlerin takımı olduğumuz gösterdik. İlk günden beri hep söyledik. En iyi oynayan 3-4 takımdan biriyiz. Oyuncularımızın hepsi inançlı, bu ligde kalmaya kararlı. Tüm Türkiye bizimle, mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

14. SIRAYA YÜKSELDİ

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, aldığı bu galibiyetle 14. sıraya yükseldi ve bitime 4 hafta kala düşme hattından kurtuldu.

(Not: Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)