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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 3-1 kazanılan Beşiktaş maçının ardından tribünde sevinç gözyaşları döktü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Oyuncularımızın hepsi inançlı, bu ligde kalmaya kararlı. Tüm Türkiye bizimle, mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor" dedi.

06.07.2020 23:51 | Son Güncelleme: 07.07.2020 00:16

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrasında duygusal anlar yaşadı.

3-1 kazandıkları karşılaşmayı tribünden takip eden Gözbaşı, bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

"TÜRKİYE MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRMEMİZİ BEKLİYOR"

Zorlu maçın ardından açıklamalarda da bulunan Kayserispor Başkanı, " İnananların, pes etmeyenlerin takımı olduğumuz gösterdik. İlk günden beri hep söyledik. En iyi oynayan 3-4 takımdan biriyiz. Oyuncularımızın hepsi inançlı, bu ligde kalmaya kararlı. Tüm Türkiye bizimle, mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutumadı

14. SIRAYA YÜKSELDİ

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, aldığı bu galibiyetle 14. sıraya yükseldi ve bitime 4 hafta kala düşme hattından kurtuldu.

(Not: Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Haber Yorumları (2)
KAMİL: 30 hafta sonra mac kazan bu Takim besiktasi yenecek gücü madem vardi neden simdiye kadar ligin 15 ci sirasindayidin . Türkiyede sike haftalari basladin
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YENİCERİ: Buram buram şike kokuyor
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