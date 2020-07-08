KAYSERİ Müdür Özer Kayseri'de 260 koruyucu aile 288 çocuğa bakıyor

Müdür Özer: Kayseri'de 260 koruyucu aile 288 çocuğa bakıyor

KAYSERİ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, "Kayseri'de 260 koruyucu aile 288 çocuğa bakıyor. İnşallah bu sayıyı daha da artıracağız" dedi.

İl Müdürü Nevzat Özer, yaptığı açıklamasında, 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan 'gönül elçiliği' projesiyle ivme kazanan koruyucu ailelik sisteminin bugün Türkiye'de çok önemli bir yere geldiğini belirtti. Özer, "Şu an Türkiye'de yaklaşık 7 bin 500 çocuğumuz 6 bin 155 koruyucu ailemizin yanında sıcak yuvalarında ve gönüllerinde huzur bulmaktalar. Bu çok önemli bir başarı" dedi.

'KORUYUCU AİLELİK İYİLİK HAREKETİDİR'

Özer, Kayseri'nin koruyucu ailede en başarılı iller arasında olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kayseri olarak 2019 yılında koruyucu aile hedeflerini gerçekleştirmede Türkiye birincisiydik. Bu başarı gerçekten çok güzeldi. Bugün de mevcut koruyucu aile sayımızla birlikte baktığımızda hedefleri gerçekleştiren iller arasında birinci sıradayız. Koruyucu ailelik her şeyden önce iyilik hareketidir. Koruyucu ailelik kalbe dokunma sanatıdır. Koruyucu aile olmak için illa çocuğunuzun biyolojik anne ve babası olmanıza gerek yok. Koruyucu aile çocuğunu sadece karnında değil, kalbinde ve gönlünde taşıyan kişiye diyoruz. Bu başarı merhametli Kayseri halkımızın bir başarısıdır. Kayseri'de 260 koruyucu aile 288 çocuğa bakıyor. İnşallah bu sayıyı daha da artıracağız. Çocuklarımız huzur bulacakları bir aile ortamına yerleşecekler."