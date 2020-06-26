Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 16 yaşındaki bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

26.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:47

Kayseri'de kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 16 yaşındaki bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

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TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Dün gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anafartarlar Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre F.M. ile Z.K. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.M. üzerindeki bıçakla Z.K.'ya saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Z.K., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri F.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen F.M., adliyeye sevk edildi.