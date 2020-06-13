Kayıp Afgan çobanın boş su kuyusunda cesedi bulundu
KARAMAN'da dün kayıp ihbarı yapılan Afganistan uyruklu çoban, su kuyusunda ölü bulundu.
KARAMAN'da dün kayıp ihbarı yapılan Afganistan uyruklu çoban, su kuyusunda ölü bulundu. Jandarma, Afgan çobanın tarlada sürüklenip öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı üzerinde duruyor.
Karaman'da soyadı bilinmeyen Halil isimli Afganistan uyruklu çoban, dün, Nuri Çelebi'ye ait koyunları otlatmak için Çoğlu köyünden ayrıldı. Çoban akşam eve dönmeyince, Çelebi jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı aramada sürü bulundu, ancak çobana ulaşılamadı.
Ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir yaraya rastlanılamazken, boğuşma izlerinin olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Afganistan uyruklu çobanın cansız bedeni, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.