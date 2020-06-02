Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı

Bursa'da beraber bulunduğu araçta Hayrullah Yılmaz'a silahla saldıran zanlı, yardım istemek için araçtan inen Yılmaz'ın aracını alarak kaçtı. Gögsünden yaralanan Yılmaz hayatını kaybederken polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

02.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:35

Bursa-İzmir Otoyolu Dereçavuş Mevki'inde 54 yaşındaki Hayrullah Yılmaz'ın kullandığı otomobilde yanında bulunan kimliği belirsiz şahıs, Yılmaz'ı göğsünden silahla yaraladı. Yardım istemek için bir benzin istasyonunda otomobilden inen Hayrullah Yılmaz düşerek yere yığıldı. Bu esnada cinayet zanlısı, Yılmaz'ın aracını alarak olay yerinden kaçtı. Hayrullah Yılmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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ARAÇ KULLANIRKEN SİLAHLA VURULDU

Olay, öğle saatlerinde Bursa-İzmir Otoyolu Dereçavuş Mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki araçta bulunan iki kişi tartışmaya başladı. Aracın sürücüsü olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Hayrullah Yılmaz otomobili kullandığı sırada yanında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla göğsünden vuruldu.

ZANLI OTOMOBİLİ ALARAK KAÇTI

Yaralı şekilde bir benzinlik istasyonuna otomobili süren Hayrullah Yılmaz yardım istemek için otomobilden indiği sırada düşerek yere yığıldı. Bu sırada şüpheli silahla göğsünden vurduğu Yılmaz'ı olay yerinde bırakarak otomobili alıp kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Benzinlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada Hayrullah Yılmaz'ın öldüğü anlaşıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Hayrullah Yılmaz'ın cesedinin otopsi Adli Tıp Morgu'na kaldırılacağı öğrenildi.