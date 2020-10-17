Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
17.10.2020 22:07 | Güncelleme: 17.10.2020 23:21
Kastamonu'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Kastamonu'da, Orhan Karabacak yönetimindeki 37ABB 554 plakalı minibüs, Kastamonu-Tosya kara yolunun 2. kilometresinde, Faruk Karahasan idaresindeki 57 HA 050 plakalı otomobille çarpıştı.
10 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Semra Çato, Niyazi Karabacak, Yavuz, Elif Nur ve Kadir Karahasan ile isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.