Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi

Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Sarıkamış'a kar yağdı. Yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı.

Sarıkamış'ta yağan kar renkli görüntülerde ortaya çıkardı. Kar yağışı altında hayvanlarını otlatan vatandaş ise kameralara yansıdı. Sarıkamış'ta kar yağışının akşam da davam edeceği bildirildi.

HANDERE GEÇİDİ'NDE ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Esat Şahin, Sarıkamış'a her zaman karın yakıştığını belirterek, "Burası Sarıkamış, kar ve kış uzun olur. Mayıs ayında da çok kar yağar, her zaman böyledir buralar." dedi.