Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

AİLE BİREYLERİ DE KARIŞTI

Hamur ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Bişar ve Cemil Genç kardeşler arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Aile bireylerinin karıştığı ve taş ile sopaların da kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Cemil Genç'in damadı Ahmet Elçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, sağlık ekiplerince Hamur ve Ağrı'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

EV İLE HAYVANLARI İÇİN BİRİKTİRDİĞİ OTLARIN ATEŞE VERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Kavga sonrası kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Bişar Genç'in oğlunun yaşadığı ev ile hayvanları için biriktirdiği otların ateşe verildiği öne sürüldü. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.