Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Koronavirüs salgını kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Tokat'ta KYK'ya ait öğrenci yurtlarında karantina sürecini geçiren işçilerden biri yurttan ayrılırken zarf içinde 220 liraya denk gelen 10 Kuveyt Dinarı bıraktı.
22.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:58
Tokat'ta KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarında kalan işçilerin 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından yurt görevlileri odaları temizlemek için katlara çıktı. Görevliler, 2 odada mektup ve para ile karşılaştı.
100 DOLAR VE 10 KUVEYT DİNARI BIRAKILMIŞ
Kuveyt'ten Tokat'a getirilen vatandaşlardan Bahtiyar Kılınç' kaldığı odadaki öğrencilere eşit şekilde verilmek üzere 100 dolar, Celal Cengizer kaldığı odadaki öğrencilere eşit şekilde verilmek üzere 10 Kuveyt dinarı bıraktığını fark etti. Ayrıca duygularını kaleme alan işçiler yaşadıkları memnuniyeti dile getirerek görevlilere teşekkür ettiği notlar basınla paylaşıldı.