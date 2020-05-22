Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı

Tokat'ta KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarında kalan işçilerin 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından yurt görevlileri odaları temizlemek için katlara çıktı. Görevliler, 2 odada mektup ve para ile karşılaştı.

100 DOLAR VE 10 KUVEYT DİNARI BIRAKILMIŞ

Kuveyt'ten Tokat'a getirilen vatandaşlardan Bahtiyar Kılınç' kaldığı odadaki öğrencilere eşit şekilde verilmek üzere 100 dolar, Celal Cengizer kaldığı odadaki öğrencilere eşit şekilde verilmek üzere 10 Kuveyt dinarı bıraktığını fark etti. Ayrıca duygularını kaleme alan işçiler yaşadıkları memnuniyeti dile getirerek görevlilere teşekkür ettiği notlar basınla paylaşıldı.