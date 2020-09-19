Karantinaya alınan yaşlı adam, evinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşayan 66 yaşındaki Kamil A., karantinaya alınan evinde ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Cumhuriyet Mahallesi Türker Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana gelen olayda, karantinada bulunan 66 yaşındaki Kamil A. ailesi tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu.

EVDE İNCELEME YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamil A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem alarak, evde inceleme yaptı. Kamil A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.