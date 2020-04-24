Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu

Sosyal medya hesabından çektiği eğlenceli videolarla adını duyuran ve sonrasında oyunculuk yapmaya başlayan Aslı İnandık, karantina sürecinde sürekli Instagram hesaplarından canlı yayın yapan ve sık sık motivayon içerikli cümleler kuran isimleri eleştirdi.

İSİM VERMEDEN ÜNLÜLERİ ELEŞTİRDİ

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından kendisini karantinaya alan Aslı İnandık, bu süreci tanınmış isimleri inceleyerek geçirmeye başladı. 2 gün önce çektiği videoda "Evde kalma fikrini sevmeye çalışıyoruz. Azda olsa üretebilmek ve üretme fikrini sevebilmeyi seviyoruz" diyerek sürekli motivasyonlu içerikli yayınlar yapan kişileri eleştirdi.

INSTAGRAM'DA CANLI YAYIN YAPANLARI ELEŞTİRDİ

Eleştirilerini bile herkesi güldürerek yapan İnandık, bugün yayınladığı videosunda ise isim vermeden birini eleştirdi. Videosunda sürekli canlı yayın yapanlara atıfta bulunan İnandık, "Gerçekten sıfır enerjiyle her gün canlı yayın yapmana gerek var mı bu günlerde" dedi. Oyuncunun videosunda bahsettiğim kişi "Falan" demez sadece "Felan" der diyerek de dikkat çekti.